Lukaku alla Roma, ufficiale: "Emozionato". Indosserà la numero 90

Roma, ecco Lukaku: il comunicato ufficiale

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. "L’accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte", sono state le prime parole di Lukaku da giocatore giallorosso.

"Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo". Centravanti di fama mondiale, Lukaku vanta 280 gol in 589 partite, oltre a 93 assist. Arriva alla Roma dopo avere vinto un campionato belga con l'Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l'Inter". E' il comunicato pubblicato dalla Roma sul sito ufficiale.