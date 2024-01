Tiago Pinto e la domanda su Huijsen: il ds della Roma risponde così

ROMA - Parla nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto. Ai microfoni di Mediaset il ds giallorosso analizza la sfida ai grigiorossi: “Stasera è una finale perché la Coppa è così, dobbiamo affrontare il match con la massima serietà per andare avanti. Quello che è successo l’anno scorso con la Cremonese è passato, non dobbiamo averne memoria". Non poteva mancare la domanda sul difensore con l’interesse dell'ultimo momento per il giovane della Juve Huijsen: "Io penso di parlare correttamente italiano ma forse non lo parlo così bene. Ho sempre detto che vorrei portare un difensore centrale a Roma, poi ho anche detto anche che nella lista della Serie A non ci sono posti se non per i giovani e che ha problemi con i trasferimenti dove il margine è molto piccolino".