“Alexsandro, piomba la Roma! L’ultima idea per risolvere l’emergenza difesa”

Il mercato della Roma potrebbe non essere finito soltanto all'arrivo di Huijsen in prestito dalla Juventus. I giallorossi, infatti, starebbero guardando anche in Ligue 1 per scovare nuovi rinforzi difensivi da consegnare a José Mourinho. Tiago Pinto, dopo aver annunciato il suo addio al termine della sessione invernale di calciomercato, sta continuando a lavorare per completare il suo lavoro nel migliore dei modi pur dovendo seguire i paletti del Fair Play Finanziario. Gli occhi del general manger della Roma sarebbero finiti su Alexsandro del Lille.