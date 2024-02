Baldanzi alla Roma, è ufficiale: "Società e allenatore hanno mostrato interesse"

Baldanzi alla Roma: prime parole da giallorosso

Queste le prime dichiarazioni da calciatore della Roma: "Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per aver creduto fortemente in me e per aver fatto tutto il possibile per portarmi alla Roma: mi sono sentito onorato dell’interesse che questa società e l’allenatore hanno mostrato nei miei confronti e spero di riuscire a ripagare tanta fiducia. Allenandomi con grandi campioni avrò molto da osservare e da imparare. Non vedo l’ora che arrivi lunedì per respirare l’atmosfera del mio nuovo stadio. Da parte mia ce la metterò tutta per contribuire a raggiungere gli obiettivi che abbiamo di fronte a noi". Il calciatore nelle scorse ore è arrivato nella Capitale, sostenendo le visite mediche, visitando poi il centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria e apponendo la firma sul contratto che lo legherà alla Roma fino al 2028.