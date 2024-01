Milik semaforo rosso, la Juve frena con l'Empoli

Semaforo rosso, come il cartellino mostrato dopo un quarto d’ora dall’arbitro Marinelli a un ingenuo Milik . In 10 per quasi tutta la partita, priva di Rabiot , Chiesa, Kean e con Danilo lasciato in panchina per preservarlo da un giallo che gli farebbe saltare la sfida con l’Inter, la Juventus si ferma al pareggio contro l’ Empoli . Un punto guadagnato per una notte sui nerazzurri, che però a Firenze avranno l’occasione di riportarsi a +1 e con una partita in meno: prologo ideale, per i nerazzurri, al derby d’Italia del 4 febbraio a San Siro . Un derby d’Italia a cui però si presenterà una Juventus che, anche nella giornata storta, ha confermato carattere e solidità.

Le scelte: dentro Milik fuori Yildiz

Come anticipato alla vigilia, Allegri ha tenuto in panchina il diffidato Danilo, sostituito da Alex Sandro, mentre in attacco ha schierato a sorpresa Milik accanto a Vlahovic. Mossa forse psicologica, per far rifiatare un po’ mentalmente Yildiz dopo quattro partite di fila da titolare (e sei delle ultime sette) e sicuramente tattica. Contro un Empoli atteso coperto e pronto a ripartire, come nella vittoria per 3-0 sul Monza al debutto di Nicola in panchina (28% di possesso palla e baricentro medio a 44 metri), il tecnico bianconero aveva preferito puntare sul doppio centravanti per sfruttare al massimo gioco aereo e fisicità nei duelli. Punti di forza anche di Alberto Cerri, l’appiglio a cui l’Empoli ha cercato di appendersi per poi risalire il campo con gli inserimenti di Cambiaghi, dei centrocampisti e degli esterni.

Follia Milik, Empoli pericoloso

Proprio l’uomo a sorpresa del giorno, però, ha condizionato la partita dopo cinque minuti di pressione della Juve in avvio (bravo Caprile su punizione di Vlahovic) e altri 10 in cui invece troppa imprecisione aveva impedito ai bianconeri di creare pericoli, se non con un sinistro di Cambiaso respinto da Caprile. Ed è stata un’imprecisione al controllo che ha spinto Milik a intervenire in scivolata su Cerri per recuperare il pallone che gli era scappato: chiara l’intenzione di calciare la palla, altrettanto chiaro il fatto che non l’abbia sfiorata finendo col piede a martello sulla tibia dell’empolese. Richiamato dal Var Doveri dopo averlo ammonito, l’arbitro Marinelli ha estratto il rosso e la Juventus è rimasta in 10 al 16’ del primo tempo. Con l’uomo in più l’Empoli ha preso l’iniziativa, impegnando due volte Szczesny con Cambiaghi tra il 26’ e il 28’, senza tuttavia perdere attenzione ed equilibri in fase difensiva. Equilibri subito ritrovati anche dai bianconeri, che non hanno più concesso niente ai toscani e allo scadere del tempo hanno sfiorato il vantaggio: ma Miretti, bravissimo a intercettare un passaggio di Gyasi fuori dall’area empolese, ha poi alzato troppo la mira solo davanti a Caprile.