"Dybala al Barcellona, è più di un'idea": incredibile rivelazione dalla Spagna

Paulo Dybala è 'resuscitato' alla Roma. Il campione argentino ex Juventus è infatti tornato ad essere decisivo con la maglia dei giallorossi e ad attirare l'interesse di diverse big europee. La Joya, infatti, come riporta Sport, sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona, che sta studiando l'operazione per portarlo in Spagna e valutando l'idea di pagare alla società romana la clausola d'uscita da 12 milioni di euro. Dybala è diventato più di un'opzione per i catalani, pronti a sferrare l'assalto soprattutto dopo le ultime prodezze e fantastiche prestazioni del calciatore in Serie A.