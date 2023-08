Salernitana Moneyball, calciomercato con l'algoritmo: Iervolino conferma

Mercato e algoritmo. Da tempo si sta parlando di questo sistema per andare alla ricerca di giocatori con caratteristiche ben precise sfruttando dati e numeri e la Salernitana è una di queste. In un mercato oculato, dopo le spese tra gennaio 2022 e 2023 per conquistarsi la doppia salvezza e in attesa del ritorno in campo contro la Roma all'Olimpico, il presidente Iervolino ha intrapreso una strada innovativa con il ds De Sanctis.