Salernitana, svolta Liverani per il dopo Inzaghi

'Scartati' Semplici e Gotti

Per restare in Serie A serve un deciso cambio di passo: difficile arrivare allo specialista in subentri Davide Ballardini (ancora sotto contratto con la Cremonese fino al 2025 a cifre importanti), pertanto in serata è balzato in pole Fabio Liverani (ha già dato la sua piena disponibilità per un contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza). Valutati ma non convincono Leo Semplici (sondato anche nella scorsa stagione) e Luca Gotti come la soluzione interna rappresentata dal tandem Ribery-Colantuono. Nella giornata di oggi prevista la nomina della nuova guida tecnica. Tra l’altro non c’è tempo da perdere, visto che i campani saranno di scena venerdì a San Siro contro la capolista Inter.

La 'vendetta' dell'ex Nicola

Fatalità del destino a far saltare in aria la panchina di Pippo Inzaghi è stato un grande ex allenatore granata. Quel Davide Nicola protagonista della storica rimonta salvezza del 2022 e poi esautorato la stagione successiva (per ben due volte) forse un po’ troppo a cuor leggero. Sicuramente con poca riconoscenza e che l’altra sera all’Arechi si è preso una bella rivincita. D’altronde il tecnico piemontese sta diventando un vero e proprio guru delle rimonte salvezza. Dopo i miracoli compiuti al timone di Genoa, Torino e Salernitana in Toscana potrebbe calare il poker di retrocessioni evitate grazie al suo arrivo in corso d’opera. In tal senso i numeri non mentono: al momento del suo ingaggio l’Empoli era penultimo; mentre ora si trova al quintultimo posto reduce da ben 8 punti in 4 gare con la gestione Nicola. Uno che forse non sarà glamour e di moda come altri suoi colleghi, ma sul campo non sbaglia un colpo e si conferma tremendamente efficace. Come rivitalizzare una squadra che appariva in caduta libera nel giro di un mese: chiedere informazioni in merito all’ex terzino, che pure in terra empolese sta confermando in pieno tutte le sue capacità taumaturgiche.