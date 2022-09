Sampdoria, c'è l'ok di Biuk: Pussetto, Vignato e Demir le alternative

GENOVA - La Sampdoria è al lavoro per regalare a Giampaolo un ultimo rinforzo per l'attacco. Vicino l'attaccante croato classe 2002 dell'Hajduk Spalato, Stipe Biuk. Il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento, va definito l'accordo tra le due società. Biuk arriverebbe in Liguria in prestito con obbligo di riscatto di 5 milioni. Sullo sfondo le alternative si chiamano Yusuf Demir del Rapid Vienna, Vignato del Bologna e Ignacio Pussetto del Watford. Abbandonata ormai la pista Defrel, con il Sassuolo intenzionato a non privarsi dell'attaccante dopo l'infortunio di Berardi.