Sassuolo, ufficiale: Frattesi rinnova fino al 2026

Davide Frattesi ha prolungato il suo contratto con il Sassuolo fino al 2026. La società neroverde lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026". Il giovane centrocampista, nella stagione 2021/2022, ha collezionato finora 30 presenze, di cui 28 in Serie A e 2 in Coppa Italia, condite complessivamente da 4 reti e 2 assist. La sua continuità di rendimento con la squadra di Dionisi non è passata inosservata, tanto che diverse big italiane, tra cui l'Inter, hanno messo gli occhi sul gioiellino neroverde.