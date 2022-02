Inter, le mosse: Scamacca e Frattesi, ma pure Bremer in difesa

MILANO - Da tempo l'Inter è proiettata sul futuro o meglio, sul mercato estivo. Già a segno due operazioni: l'ingaggio del portiere Onana e l'arrivo a gennaio di Gosens. Quest'ultimo parte come vice Perisic, ma sarà il titolare della prossima stagione: sempre che il croato, in scadenza, non rinnovi, aprendo un duello ad alti livelli in rosa. Il rinnovo con il croato resta comunque un obiettivi (anche se c'è distanza tra domanda e offerta), assieme a quello di Handanovic e Brozovic. Per quest'ultimo si attende solo l'annuncio. E poi, si aprirà il capitolo rinforzi, con l'obiettivo principale di allungare la rosa di Inzaghi. L'idea è un innesto per reparto. Per l'attacco l'obiettivo numero uno è Scamacca del Sassuolo: la Juve, con l'arrivo di Vlahovic è uscita dai radar per cui sono i nerazzurri in pole per il centravanti che dovrebbe dapprima affiancare Dzeko per poi raccoglierne l'eredità. Altro innesto dal Sassuolo, Frattesi, considerato il ricambio perfetto per Barella e Calhanoglu. Inoltre si tiene d'occhio anche la situazione di Kessie con il Milan. E poi, soprattutto se De Vrij dovesse salutare per sistemare i conti, un difensore: Bremer del Torino è in cima alla lista, ma ci sono opzioni a parametro zero come Luiz Felipe (Lazio) e Ginter (B.Mönchengladbach).