Carnevali: "Io alla Juve? Un effetto importante sentirlo". Poi gela la Roma su Frattesi

"Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo valorizzato giocatori provenienti dal loro vivaio. Ma oggi Frattesi ha richieste dalla Premier League. Quello del calciomercato sarà un mese lungo, qualche richiesta è arrivata, noi vorremmo mantenere una rosa importante e quindi non cedere giocatori come Frattesi. Siamo anche alla finestra per delle eventuali opportunità, facciamo delle valutazioni per poter inserire qualche giovane di prospettiva, poi valuteremo cosa ci può essere per Frattesi o qualcun altro". Lo ha dichiarato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport.