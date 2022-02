Belotti, Bremer, Singo: ansie Juve

TORINO - Il Torino FC di Urbano Cairo è originale per un sacco di cose. Per dire: è diventato erede, gratis, di una storia leggendaria eppure non riesce minimamente a valorizzarla come patrimonio; a volte - vedi il Filadelfia - viene perfino il dubbio che tale la consideri, vivendola piuttosto come un fastidio, un peso, un condizionamento di cui farebbe volentieri a meno quando i cuori granata gliela ricordano, la coltivano, la rinfacciano. […]. È poi vieppiù originale il rifiuto quasi sistematico di prendere posizioni nette e inequivocabili su qualsivoglia vicenda di mercato, sapendo di non poter mantenere una condotta coerente o in linea con le ambizioni della piazza. […] Andrea Belotti, infatti, è stato l’unico giocatore sul quale e per il quale Cairo si sia in questi anni sbilanciato. A suo tempo, garantendo che non lo avrebbe venduto, e in effetti così fu. […] Adesso, forse, piacerebbe assai al patron poterlo assicurare ancora, senonché la scadenza imminente del contratto del Gallo renderebbe tale veto una barzelletta, considerato che il capitano granata dal prossimo giugno potrà andare a giocare dove gli pare. […] Nata con discrezione già ai tempi del primo Allegri - che del Gallo ha stima - è stata rilanciata di recente come alternativa per l’attacco bianconero prima che si materializzasse il golpe Vlahovic. […]