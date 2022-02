Torino, se parte Belotti si va su Simeone o Joao Pedro

TORINO - Prima considerazione, la più importante. La speranza è che Andrea Belotti rimanga al Torino. E finché non firmerà con un’altra squadra è giusto, quasi doveroso alimentarla. Come stanno facendo i tifosi che anche dopodomani, prima di Torino-Cagliari, manifesteranno in suo favore: anzi, come da Tuttosport svelato ieri, si sono dati addirittura appuntamento per accoglierlo e osannarlo, quando il pullman della squadra arriverà allo stadio intorno alle 10. La situazione del Gallo è chiara a tutti: in scadenza di contratto, già adesso, può accordarsi con una nuova squadra senza che il Torino prenda un euro, né possa dire niente. Però - questo è sicuro - non lo ha ancora fatto. E a Juric, solo pochi giorni fa, ha ribadito che la decisione definitiva la prenderà alla fine della stagione. Conoscendo un po’ il Belotti-uomo c’è da crederci anche se la tentazione di andare a provare un’esperienza in una squadra che lotti per il primato e giochi le coppe è forte. E resta sempre viva. Potrebbe, forse, fargli cambiare idea il tecnico croato con programmi precisi e ambiziosi. Ma quasi tutto in realtà dipende da Cairo che in passato ha avuto la possibilità di convincere il Gallo senza riuscirci: evidentemente certi propositi non si sono trasformati in realtà.