Torino, pure l'Atalanta è ancora su Belotti

TORINO - Da vedersi quali saranno nei dettagli i piani di rafforzamento della nuova Atalanta all’americana e pure la classifica finale dei bergamaschi (Champions sì, Champions no), tuttavia, oltre al Milan e alla stessa Juventus (con la pista Inter mai da tralasciare a priori), pure la Dea sta continuando a seguire Belotti, in scadenza di contratto a giugno. E si ricorderà: l’Atalanta lo aveva già inserito nel ventaglio degli obiettivi nella scorsa estate, casomai avesse ceduto a cifre oltremodo pesanti Muriel o Zapata. La pista Belotti (oltretutto di sangue bergamasco) piace, intriga sempre: a maggior ragione ora che è agganciabile gratis, stipendio ovviamente a parte. Il Gallo non ha ancora deciso per chi firmare. L’addio resta l’ipotesi assolutamente più realistica. Minime e soggette a mille complicate variabili le possibilità di una sua permanenza a Torino.