Torino, altra chance per Milinkovic-Savic e il retroscena Subotic

TORINO - Forte delle proprie convinzioni e della prestazione sfoggiata all'Allianz Stadium nel derby, Ivan Juric per il confronto di domenica con il Cagliari all'ora della lasagna non ha colpi ad effetto... in serbo. […] Quel Vanja Milinkovic-Savic che nel girone d'andata aveva messo a tacere il brusio generato a inizio stagione dalla decisione di farne il portiere titolare, brusio tornato ora a crescere di decibel. Perché il gigante di Ourense – 25 anni compiuti giusto la scorsa domenica – in questo 2022 si è infilato in binari da cui fatica a uscire. Le ultime cinque partite del Torino – quattro e mezzo, se non si vuole infierire – sono infatti state contraddistinte da sue incertezze quando non da plateali errori, come accaduto a Udine. […] Per questo motivo, al Filadelfia, il tecnico croato in questi giorni sta lavorando con particolare attenzione su VMS. Sulla sua tecnica, con l'ausilio del preparatore dei portieri Paolo Di Sarno, certo: non eccelsa, ma cresciuta a vista d'occhio nei passati mesi. Ma soprattutto sulla sua testa, perché lì sembrano risiedere le difficoltà nello scrollarsi di dosso il momento e lasciarsi alle spalle le indecisioni. La pazienza di Juric non è infinita, ma lo stesso allenatore non crede in un turno di riposo quale migliore medicina: per questo il fratello di Sergej anche domenica prossima difenderà i pali della porta granata.