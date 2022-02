Settantasei Toro Club a Belotti: "Resta!"

TORINO - È un’eccezionale dichiarazione d’amore. Una lettera aperta, un appello che l’universo tifoso granata invia al Gallo. Un’attestazione di fiducia, comprensione, rispetto, amicizia, che si porta appresso una speranza grossa come una casa, anche se al momento è piccola la cruna dell’ago attraverso la quale può passare per raggiungere il cuore di Belotti. Sono poche, risicate, le possibilità che il capitano granata, simbolo per eccellenza del Toro e del granatismo di questo ultimo quarto di secolo, alla fine decida di restare, di rinnovare il contratto. Storia arata e ri-arata ancora una volta seminata: sperando di trovare terreno fertile nell’anima di Andrea. Affinché lì possa attecchire questo nuovo seme, e poi germogliare, generare frutti a forma di emozioni, sino a riempire nuovamente lo spirito di Belotti di motivazioni più uniche che rare. Come unico è l’amore che la tifoseria granata gli ha riservato, gli riserva e ancora gli riserverà: a Torino è un re, un emblema, un’effigie simbolica, una guida, un riferimento per i tifosi, le famiglie, i bambini. Altrove... altrove chissà. Ma non potrà mai essere amato, protetto, aiutato, in una parola: creduto, come è stato ed è adorato nel Toro.