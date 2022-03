Torino, per Mandragora fascia da capitano e contratto fino al 2027

TORINO - C’è un capitano virtualmente, potenzialmente designato per la prossima stagione che, in realtà, è già stato nominato tante volte anche in questa. Il suo nome è Rolando Mandragora, 24 anni, nato a Napoli il 29 giugno del 1997. […] Juric lo adora: è la verità. Rolando ha un ottimo rapporto con i compagni. I legami con la società sono buoni. E la stima di Cairo e Vagnati è indubbia. In più, Rolando si trova benissimo a Torino, pensando alla vita di tutti i giorni. E i tifosi lo riempiono volentieri di applausi, dagli spalti. Al Torino è in prestito con obbligo di riscatto condizionato: l’accordo prevede il versamento di 9,5 milioni. Il club proprietario del cartellino è la Juve. Non sono ancora maturate le condizioni necessarie per trasformare il diritto in obbligo, ma comunque sia a fine stagione il Torino acquisterà Mandragora: che sia obbligato o no a farlo, la decisione è già stata presa e da tempo, ormai. A Rolando saranno assegnate anche il prossimo anno le chiavi del centrocampo (e pensiamo pure al ruolo di maestro agli occhi di Ricci). Se poi effettivamente Belotti se ne andrà, Mandragora diventerà anche il nuovo capitano. Ne ha le doti sportive e umane: lo ha già dimostrato in quelle occasioni in cui la fascia l’ha dovuta portare lui, in questi mesi. Senza dimenticare il ruolo che pesa anche al Fila, nello spogliatoio.