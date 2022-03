Toro, Belotti: "Rinnovo? Spiraglio aperto, ma devo capire i progetti del club"

TORINO - Nel post Genoa, Andrea Belotti, ai microfoni di Sky ha risposto pure a delle domande sul suo rinnovo di contratto. Di seguito le parole del capitano granata: "Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine stagione per capire tutto insieme alla società e all'allenatore. Sono sette anni che sono qui al Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni, agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto. C'è ancora uno spiraglio? Io l'ho sempre dato".