Torino, Linetty non rientra più nei piani granata: voglia di Samp

TORINO - Se la classifica non sembra offrire al Torino obiettivi stringenti da inseguire entro il traguardo di maggio, al contrario l’ultimo spicchio di stagione potrà garantire spunti decisamente interessanti per soppesare il futuro di più d’un singolo all’interno della rosa nelle mani di Juric . Nel bene o nel male. Tra questi profili, per certo, spicca quello di Karol Linetty . Il polacco aveva iniziato l’annata con l’etichetta del titolare sulle spalle, sempre in campo nei primi tredici turni di campionato, ma da quel momento è scivolato – neanche troppo lentamente – al fondo delle gerarchie del tecnico croato e, di conseguenza, ai margine del progetto tecnico costruito giornata dopo giornata. […]

Se già negli ultimi giorni della sessione di mercato invernale era stato a un passo dal ritorno alla Sampdoria, infatti, ora il richiamo della Liguria per Linetty è più forte che mai. Il 27enne di Znin, nei giorni scorsi, ha approfittato della sosta per le Nazionali (e della mancata convocazione da parte della Polonia) per far visita al suo vecchio quartier generale di Bogliasco. Dove ha ritrovato, ulteriore calamita per il suo desiderio di blucerchiato, anche mister Giampaolo, che l’aveva eletto a intoccabile alla Samp e che l’aveva fortemente voluto al via della breve e turbolenta avventura al Torino.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport