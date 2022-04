Bremer, tesoro Toro ma anche ennesimo autogol di Cairo

Una delle storture più evidenti, e fastidiose, del calcio moderno è l’aver trasformato obtorto collo i tifosi in economisti e ragionieri, a volte commercialisti, quasi analisti finanziari. […]. Fino a giungere, nel caso del Torino attuale, al paradosso di sentir ringraziare Gleison Bremer - di gran lunga il più forte della squadra di Juric - per avere prolungato di una stagione il contratto al fine di far monetizzare meglio la sua cessione alla società. Che bel gesto, che gratitudine, che attaccamento. Non lo hanno detto soltanto Cairo e Vagnati, eh? Perfino qualche cuore granata si è spinto a tanto. E invece no. È stata una mossa di reciproco interesse, bon. Perché, rinnovando fino al 2024, il difensore brasiliano ha sì rafforzato la posizione del club - che altrimenti si sarebbe ritrovato con un pezzo da novanta in odor di scadenza e quindi di svincolo a parametro zero nel ‘23 - ma nel contempo ha evitato di ritrovarsi in una situazione alla Belotti, col rischio di rimanere per forza e in un contesto ambientale non ottimale, e soprattutto si è fatto dare in cambio la garanzia di accettare la proposta di un top team, sicuro che sarebbe arrivata. […]