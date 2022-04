Conte e Paratici, assalto al Toro per Bremer e Singo al Tottenham

Più passano i giorni e più Gleison Bremer diventa uomo mercato. Tutti gli occhi sono su di lui. Con continue prestazioni da fenomeno, al di là di qualche incertezza nell’ultima uscita romana contro la Lazio, il brasiliano si è fatto conoscere anche all’estero e non solo in Italia. Con il presidente Cairo, con cui ha prolungato il contratto sino al 2024, ha un patto: sarà ceduto a un club di suo gradimento, che disputi la Champions League, a partire da un’offerta di 25 milioni. […] In Italia il difensore interessa a diversi club: Inter, Milan, Napoli e Juventus. Tutte le big, dunque. E con i nerazzurri la trattativa è in fase avanzata. Il suo entourage, infatti, avrebbe trovato l’intesa con Marotta e Ausilio ma non c’è ancora l’accordo tra le due società. E in questo contesto si è inserito forte il Tottenham di Antonio Conte che si sta giocando un posto in Champions.