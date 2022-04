Torino, nuova idea in porta: Gabriel a zero

TORINO - La questione del portiere è prioritaria per le strategie del prossimo mercato granata. Il motivo è chiaro a tutti, ma aiuta ricordarlo: Milinkovic-Savic e Berisha in stagione si sono alternati a difesa della porta granata (a parte l’unica presenza di Gemello nel 4-0 alla Fiorentina), ma non sono certi di restare il prossimo anno. Anzi, i dubbi restano parecchi e difficilmente le ultime partite di campionato potrebbero schiarire l’orizzonte dei due portieri attualmente a disposizione di Juric. L’esperimento Milinkovic-Savic non ha funzionato, se non per brevi tratti; Berisha ha dimostrato di poter dare garanzie come alternativa, ma il Torino valuterà l’intero reparto e le occasioni che offrirà il mercato, anche quello degli svincolati.