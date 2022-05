Toro, siparietto tra Bremer e Mourinho: "Non so dove vado"

TORINO – Il granata addosso sino all’ultimo istante e probabilmente anche nel cuore. Ma la scelta di andare a provare nuove esperienze di un certo livello, con la Champions in testa, non è cambiata nonostante le manifestazioni d’affetto dei tifosi. Gleison Bremer è stato chiaro sin dall’inizio della stagione, sin dai suoi primi giorni di ritiro a Santa Cristina quando in un’intervista anticipò il suo futuro: «Voglio disputare una grande stagione col Toro per poi andare in un club che disputi le coppe». Nel frattempo, visto che era in scadenza di contratto, per non lasciare il Toro scoperto ha prolungato per un’altra stagione con l’assicurazione (non solo verbale) di essere ceduto. Un gesto importante e apprezzato da tutti. E poi dalle parole ai fatti: il brasiliano ha dimostrato fino all’ultimo il proprio affetto per i colori del club che lo ha accolto nel 2018. Contro la Roma non ha giocato a causa dell’infortunio alla caviglia ma è stato comunque uno dei protagonisti della serata. Prima ha ricevuto dalla Lega serie A il premio come miglior difensore della stagione, poi ha salutato i tifosi con un giro di campo e sotto alla Maratona ha saltellato al coro “Chi non salta bianconero è”.