Toro, occhi su Nikolaou: Vagnati si confronta con lo Spezia

È l’armadio greco Dimitros Nikolaou uno degli obiettivi del Toro di Juric per il prossimo mercato. Più di un sondaggio, un’osservazione continua e diretta. Se l’è regalata domenica scorsa, nel bel mezzo di una giornata bestiale al Picco, Davide Vagnati. […] Al Torino interessa capire se la società bianca metterà in vendita alcuni dei sui gioielli. Prima, però si passerà dalla decisione del Tas di Losanna, il ricorso all’arbitrato tra Spezia e Fifa che darà un responso entro il prossimo 21 giugno. Se lo Spezia vedrà cancellati i 4 ban di mercato (uno già scontato), e potrà agire in entrata e in uscita, l’operazione si potrà fare. […] Dopo un inizio incerto, l’ex Olympiakos (con cui ha giocato anche la Champions) è diventato punto di riferimento della difesa di Thiago Motta. Giocatore dal grande carattere, uomo spogliatoio nonostante la giovane età, in pochi mesi è riuscito a catalizzare l’interesse di Atalanta, Lazio e soprattutto Eintracht di Francoforte.