Toro, summit Mandragora: si tratta con la Juve

Si comincia a ballare. Se non sorgeranno intoppi, contrattempi improvvisi, ma soprattutto urgenze, altri impegni di importanza superiore per Cherubini, tra oggi e domani (possibilmente già oggi) il ds della Juventus si ritroverà di fronte Vagnati, il contraltare granata. All’ordine del giorno, la questione Mandragora. In qualche modo allegati (tanto o poco: si vedrà) i destini di Pjaca. […] Inizialmente, dal fronte granata, giravano ipotesi ballerine tra i 7 e gli 8 milioni. Ma adesso sino a qualche soglia può e vorrà scendere Cherubini? E partendo da quale tetto? Da quei 14 milioni come da contratto o da 12,5? Non sarà una trattativa veloce e semplice, per forza di cose. Di mezzo, poi, ci sarà anche la tipologia della rateizzazione: prestito con riscatto obbligatorio non prima del 2023 con rate pluriennali? Oppure riscatto immediato e inizio dei pagamenti già da questa estate? La Fiorentina (addio Torreira), la Lazio (ciao Leiva) e la Roma (con in ballo più uscite possibili tra i vari Cristante, Veretout, Diawara e Zaniolo) sono alla finestra.