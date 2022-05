Toro, le priorità: portiere, centrale e trequartisti. E spunta Omeragic

TORINO - Ci sono i giocatori da ingaggiare, quel gruppo di dieci unità indicato da Juric per continuare a salire la scala che conduce in Europa. E poi ci sono le esigenze strettissime, quegli elementi che devono essere stati osservati da tempo, e che ora vanno trattati per essere messi a disposizione del tecnico prima dell’inizio del ritiro. Quest’anno fissato ai primi di luglio. Da tempo si sa ad esempio che serve un dopo Milinkovic, e che Berisha è un affidabile secondo ma un nuovo azzardo da primo (di Gollini e delle sue alternative ci occupiamo in altro articolo di questa pagina).