Torino-Solomon, scatto di Vagnati: si tratta

Nelle mani di Pini . Che poi sarebbe Pinhas Zahavi , uno degli agenti più potenti al mondo: casa madre a Tel Aviv , uffici in mezza Europa , business spinto made in England . Stringendosi anche sotto il suo ombrello il Torino sta tentando di mettere le mani sul jolly offensivo Manor Solomon , folletto di 22 anni, uno dei giovani gioielli della Nazionale israeliana. […] E così compare anche il ruolo di Shlomy Ben Ezra , altro agente israeliano, direttamente coinvolto nella gestione di Solomon. In questo mare magnum, Davide Vagnati . Sopra di sé, Urbano Cairo : con le sue direttive economiche. Sotto o al fianco (dipende dalle prospettive), Ivan Juric . Al quale il nome di Solomon hanno già indicato da tempo. Raccogliendo un contestuale via libera.

[…] La società ucraina ha reso nota la sua richiesta: 9 milioni di euro. Connessa, una percentuale sull’eventuale futura rivendita di Solomon a un terzo club. Il Torino finora ha valutato Manor sui 7 milioni. La trattativa ora potrà svilupparsi attorno all’entità del bonus e ai termini di pagamento (e difficilmente un prestito oneroso con riscatto obbligatorio condizionato potrebbe sfondare le resistenze ucraine, che puntano al trasferimento immediato a titolo definitivo). La forbice tra domanda e risposta non è enorme: facile intuirlo, se si balla in un range tra 7 e 9 milioni. Ma è soprattutto lo slot temporale di questi giorni che può fare la differenza a favore del Torino, se Vagnati avrà le argomentazioni giuste per non perdere di mano il pallino. Altrimenti già immaginiamo i sorpassi in serie tra Southampton, Aston Villa, Brighton, Everton: sicure candidate alternative.

