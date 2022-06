Toro, Vagnati si muove per Strefezza: sul tavolo 5 milioni

Gabriel Strefezza, 25 anni, brasiliano con passaporto italiano, grande protagonista nella promozione del Lecce con 14 gol in 35 partite, è uno dei grandi obiettivi del Torino che sta cercando due jolly difensivi da affiancare a Praet che, però, è ancora da (ri)prendere. […] Gabriel Strefezza, per la cronaca, è da tempo nel mirino del Torino. I granata hanno già fatto la prima mossa con un’offerta di 5 milioni che la società salentina ha declinato, pur lasciando aperta la porta della trattativa. Il direttore sportivo Corvino, infatti, ha più volte ammesso: «Qualcosa c’è, non lo nego. Le nostre risorse, poi, non ci permettono di dichiarare nessuno incedibile». La società salentina è conscia di avere nelle proprie fila un pezzo pregiato e di certo non vorrà lasciarsi scappare l’opportunità di guadagnare un bel gruzzoletto. La cifra richiesta è di poco al di sotto dei 10 milioni, ma l’impressione è che a 7 o 8 si possa arrivare a una conclusione. Con lui Vagnati andrebbe sul sicuro. […]