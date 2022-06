Toro, colpo di scena: trattative congelate per Verdi e Izzo

Ribaltone a tinte granata. Nell’occhio del ciclone non c’è il Torino, ma il mercato del club potrebbe risultarne comunque e direttamente condizionato. Il ribaltone che si è delineato nella giornata di ieri, infatti, riguarda la Salernitana, all’indomani di una salvezza tra le più clamorose nella storia della Serie A. E con la società campana i discorsi di Vagnati, soprattutto per quanto concerne il capitolo uscite, erano piuttosto fitti. […] In questo scenario rientrano diversi profili granata, nel senso di Torino, che avrebbero potuto sposare la causa granata, nel senso di Salernitana. Come nel caso di Verdi, approdato all’Arechi nella scorsa sessione invernale e tra gli artefici della permanenza nella massima serie della società di Iervolino. Il suo era uno dei primi nomi sul taccuino di Sabatini, naturalmente dopo consulto con Nicola: i suoi sei gol si sono rivelati fondamentali per la salvezza, e per questo il tecnico di Luserna San Giovanni lo avrebbe confermato volentieri.