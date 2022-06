Toro, assalto a Joao Pedro: summit col Cagliari

Dopo un lungo inseguimento si sta avvicinando l’ora di Joao Pedro al Toro: oggi è infatti previsto un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo tra gli uomini mercato di Cagliari e Toro, cioè Stefano Capozucca e Davide Vagnati. Intanto il tassello D’Amico nel mosaico Atalanta potrebbe ispirare nuovi aggiornamenti tra la Dea e il Torino anche tra i pali. Quello del portiere titolare per la nuova stagione resta un grosso punto interrogativo in casa granata, anche se in questo momento il tema è agli ultimi posti tra le priorità di mercato. L’approdo a Bergamo del direttore sportivo che a Verona aveva condiviso un’esperienza a dir poco positiva con Juric, infatti, impone il ritorno in auge del nome di Gollini, estremomo difensore ai margini del progetto tecnico di Gasperini e reduce da un prestito di sei mesi al Tottenham in Premier League.