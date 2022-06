Anche Juric vota Gnonto: Torino in pole con altri tre club

Da Pellegri a Gnonto, passando per Gabriel. [...] È stato sufficiente fare qualche telefonata ad un paio di dirigenti, a un intermediario elvetico in collegamento diretto con lo Zurigo e possedere un buon gancio mediatico in Svizzera per appurare quanto si era già scritto a inizio settimana: anche il Torino si è iscritto alla corsa per Gnonto, 18enne stellina appena esplosa in azzurro, dopo che già aveva confezionato una stagione sopra le righe con ben 33 presenze (9 da titolare), 8 reti e 3 assist (più 3 gettoni, altri 2 gol e altrettanti assist nella Coppa nazionale). In testa su tutto, la vittoria del campionato. Alla sua età, un decollo fin impetuoso, pur in un torneo non esattamente probante qual è quello elvetico. Un rendimento, dunque, che l’aveva posto in una tale condizione da meritarsi anche la fiducia di Mancini. E, adesso, l’interesse diretto di un nugolo di squadre anche straniere, ovviamente. Ma l’Italia è nel cuore di Gnonto. Un bel punto di partenza per il Torino, ma anche per il Sassuolo, il Bologna, il Verona. Lo Zurigo ha alzato le barriere: chiedendo cifre subito maggiorate, 10 milioni più bonus.