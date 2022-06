Torino, Zaza può tornare in Spagna: tre club su di lui

Simone Zaza ha mercato in Spagna. Nonostante la deludente stagione in granata, che arriva dopo altre deludenti stagioni sempre al Toro , la Liga non si è dimenticata di lui. Dal gennaio del 2017 al giugno del 2018, infatti, l’attaccante è stato al Valencia segnando, in tutto, 19 gol in 59 presenze. Non male, vero. Tant’è che il Toro il 17 agosto 2018 lo acquistò in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 15,6 milioni. Il riscatto fu esercitato, però il bilancio granata è stato pessimo: appena 20 reti in 103 partite. C’è da dire che Zaza non ha mai avuto l’appoggio e la fiducia completa degli allenatori, a partire da Mazzarri che non lo vedeva in coppia con Belotti . Detto questo, torniamo al presente: Maiorca , Cadice ed Espanyol stanno trattando con il Torino. Ovviamente la proposta è al ribasso, ma alla fine i granata potrebbero comunque portare a casa 3-4 milioni che, considerando gli oltre 3,4 milioni lordi di ingaggio, fanno quasi 7,5. Un bel risparmio, dunque, per il club granata. Il giocatore ha anche un timido interessamento italiano: la Salernitana . Nicola lo accoglierebbe volentieri nella sua squadra.

Toro, Juric chiama Joao Pedro

Le altre possibili cessioni

In queste ore a Vagnati è arrivata anche un’offerta per Nicola Rauti, 22 anni, nell’ultima stagione in prestito al Pescara. Lo ha chiesto la Spal: la trattativa ha buone possibilità di concretizzarsi nelle prossime ore. Da parte di Cremonese e Lecce sono arrivare richieste per Demba Seck, trequartista ventunenne che il Toro ha acquistato a titolo definitivo dalla Spal nel mercato di gennaio. Su di lui deciderà Juric. Bisognerà capire se il giocatore rientra nei piani del tecnico o se preferirà darlo in prestito per farlo crescere. I granata hanno anche due pezzi pregiati da sistemare: Simone Verdi e Armando Izzo. Per il primo è già arrivata l’offerta della Salernitana, che oscilla tra i 4 e i 5 milioni. Il giocatore gradirebbe la sistemazione, ma il club campano Vanja Milinkovic-Savic, 25 anni, con la maglia della Serbia non è in grado di riconoscergli l’ingaggio di 1,7 a stagione. Se il giocatore calerà le pretese, la soluzione Salerno diventerà possibile anche perché in Campania il trequartista ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori contribuendo alla straordinaria salvezza che al suo arrivo sembrava impossibile. La Salernitana vorrebbe pure Izzo, ma vale lo stesso discorso di Verdi: il difensore percepisce un ingaggio di 1,7 milioni a stagione. Per altro, le sue ultime prestazioni in granata, tutte positive e confortanti, hanno portato a una riflessione: quella di tenerlo, visto che sarò ceduto Bremer. Insomma, il Toro è molto attivo anche in uscita con i giocatori che Juric non considera adatti per la prossima stagione. Ma bisognerà vendere bene: e questo non sarà facile.