Torino, nessun dubbio per Berisha, Ricci e Pellegri: sono confermati

Quattordici milioni di conferme. Il Torino si affaccia al mercato estivo con una rosa ricca di spine da risolvere, Juric che invoca rinforzi in doppia cifra e Vagnati che appunta nomi in tutti i reparti, ma nonostante lo scenario il club granata dovrà comunque attingere alle proprie casse per confermare in organico - riscattare, quindi - alcuni degli elementi da cui all'ombra della Mole si intende ripartire. [...] Gran parte della somma, allora, riguarda Samuele Ricci, arrivato a gennaio in prestito dall'Empoli e per il quale negli scorsi mesi è scattato l'obbligo di riscatto. Un obbligo da 8,5 milioni, cifra decisamente contenuta per un ragazzo del 2001 che in granata si è imposto strada facendo e di recente ha vissuto anche l'emozione dell'esordio nella Nazionale di Mancini. [...] Il 20enne di Pontedera ha lavorato sodo al Filadelfia nei primi mesi dell'anno solare, ha iniziato il processo di “juricizzazione” per diventare un centrocampista completo e ha raccolto di conseguenza otto maglie da titolare nelle ultime nove partite di campionato.