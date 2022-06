Juric, attesa snervante: ha chiesto 10 giocatori ma non è arrivato nessuno

TORINO - Il tempo passa inesorabile. E siamo a due settimane dal raduno senza rinforzi. E senza Pobega, Praet, Brekalo, Pjaca, Mandragora, Bremer e Belotti. Gli ultimi due, i big, il brasiliano e il capitano, in attesa di trovare una collocazione ma comunque decisi a non restare. Sei elementi (escludiamo Pjaca) che la passata stagione hanno fatto la differenza e che per il momento non ci sono più. Lasciamo aperta la porta del Filadelfia per Mandragora e Praet, ma ad ora nessuna novità può essere registrata, sul loro conto. L’intenzione è trovare la soluzione giusta per aggregarli al gruppo che partirà per il ritiro austriaco, ma sia la Juventus sia il Leicester non intendono giocare al ribasso. Ci va un forte cambiamento di marcia, altrimenti la situazione da complessa diventerà critica. O meglio: bisognerà modificare le ambizioni, altro che Europa.

Ivan Juric ha perso tutti i suoi giocatori migliori ma non ancora la speranza. A lui i dirigenti, nel summit di mercato il lunedì seguente la fine del campionato, hanno garantito rinforzi adeguati e il tecnico, alla luce dei riscatti non avvenuti e delle fughe verso altre squadre, ha chiesto dieci giocatori. E a quattordici giorni dal raduno bisognerebbe acquistarne uno al giorno. Neppure mago Zurlì riuscirebbe a tanto. E visto che Davide Vagnati non ha la bacchetta magica c’è da cominciare ad essere dubbiosi su un Toro Europeo. Al momento, con i giocatori a disposizione, sarebbe già tanto conquistare una tranquilla salvezza. E’ vero che sino ad oggi anche le altre squadre sul mercato si sono mosse poco o niente, ma è altrettanto vero che nessuna ha perso tanti elementi come Juric. Alle altre formazioni basteranno 3-4 rinforzi visto che le basi sono solide, al Toro invece no. Quindi le concorrenti possono muoversi con calma mentre i granata, se vorranno dare a Juric qualche giocatore in più per il ritiro, devono mettersi a correre.