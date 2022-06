Torino, non solo Joao Pedro: Vagnati punta anche Walukiewicz

Anche Sassuolo e Lille in corsa per Joao Pedro

In caso di fumata nera o anche grigia Vagnati avrebbe invece ancora uno slot per chiudere l’affare. Da non sprecare per scongiurare l’ipotesi che, come si dice, a forza di tirare la corda quest’ultima finisca per spezzarsi. Anche perché in questa fase sono Toro e Monza, a giocarsela per Joao Pedro, ma affatto da non escludere è la possibilità di un ritorno di fiamma da parte di Sassuolo o Lille (più difficile, ora come ora, risulta essere il reinserimento nel discorso da parte della Fiorentina). E così - Galliani permettendo - al prossimo giro di giostra sarà bene che Vagnati centri il bersaglio, onde evitare che questo si restringa troppo vanificando il lavoro fin qui porta to avanti. Il dt granata, per mantenere ben visibile l’o biettivo Joao Pedro si è fatto venire in mente un’idea che potrebbe sistemare due caselle. Quella relativa all’attaccante esterno con delega da centravanti e quella per il difensore centrale. Da sostituire rimane Bremer, ieri un po’ più vicino all’Inter, considerata la golosissima offerta del Psg per Skriniar: 60 milioni di euro.

