Torino, Milinkovic-Savic in uscita: la Fiorentina è in pole position

TORINO - Porte girevoli al Torino, con i granata prossimi a cambiare due terzi del pacchetto degli estremi difensori a disposizione di Juric. In entrata, infatti, Vagnati negli scorsi giorni ha bloccato Gabriel, il 29enne brasiliano fresco di svincolo dal Lecce dopo aver conquistato sul campo il ritorno in Serie A: l'operazione non ha ancora i crismi dell'ufficialità, ma le parti hanno trovato un accordo per un contratto di durata biennale. Se il portiere approdato in Italia nell'ormai lontano 2012 grazie al Milan contenderà i galloni di titolare al confermato Berisha, ne consegue che non farà più parte dell'organico Milinkovic-Savic, che nell'ultimo campionato non ha saputo sfruttare l'occasione da numero uno ricevuta. Sul serbo c'è l'interesse di alcuni club francesi e inglesi, ma è la Fiorentina in pole position per assicurarsi le sue prestazioni da vice di Terracciano: con Dragowski in partenza, i viola sono alla ricerca del giusto profilo per completare il reparto e Vagnati ha già aperto anche alla soluzione di un prestito con semplice diritto di riscatto. Un espediente per alleggerire la rosa oggi e per valutare con calma la sua situazione domani, ovvero tra un anno: il fratello del laziale Sergej, infatti, dodici mesi fa aveva posto la firma su un prolungamento di contratto fino al 2024.