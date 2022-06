Torino, Mandragora vuole soltanto Juric: l'incontro anti Fiorentina

Sono giorni decisivi per il futuro di Rolando Mandragora: il centrocampista non è stato riscattato dal Toro, né esercitando l’obbligo poiché non sono state raggiunte le 22 presenze da titolare - così fosse stato i granata lo avrebbero acquisito per 9 milioni di euro - né procedendo con il diritto a 14. Lasciato cadere per poi procedere a una trattativa volta a entrare in possesso del cartellino per una cifra inferiore. Una strategia che potrà pagare, ma che rischia anche di lasciare Juric con una casella vuota alla voce centrocampisti. Questo perché una volta scaduti i termini per il riscatto, la Juve ha facoltà di discutere di Mandragora anche con club terzi.