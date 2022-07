Cairo-Commisso, la sfida Toro-Fiorentina continua per Gollini

TORINO - Passi un azzardo, ma non il secondo: dopo aver digerito una stagione attraversata lanciando Milinkovic-Savic, poi relegato in panchina per somma di errori a vantaggio di Berisha, Juric e il suo staff si sono opposti alla prospettiva di affrontare il prossimo campionato avendo quali portieri Gabriel e lo stesso Berisha. [...] Ribadito che lo svincolato Gabriel - consecutivamente in Italia da dieci stagioni, lo scorso anno protagonista in Serie B con il Lecce ma a 29 anni titolare in A in una sola stagione (34 presenze e 76 gol subiti sempre con i salentini nel 2019-20) - non convince, ora Vagnati è tornato su un obiettivo da tempo inseguito.