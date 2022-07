Toro: accelerata Praet, Djuricic verso il sì. Joao Pedro in stand by

TORINO - Si sta trattando e in queste ore ci sarà un’accelerazione: Ivan Juric vuole al più presto Dennis Praet, trequartista belga del Leicester. E allora Davide Vagnati nelle prossime ore si metterà in contatto con i dirigenti inglesi per cercare di concludere l’operazione con una nuova proposta e metterlo a disposizione del tecnico già in settimana, magari giovedì, giorno in cui arriveranno al Filadelfia i primi nazionali. La nuova proposta sarà quella di un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni che in caso di necessità possono salire a 9. Ovviamente nell’obbligo il ds punta a inserire alcuni paletti, come il numero delle presenze da titolare e il piazzamento finale del Torino. [...] Non solo Praet, ovviamente. Sul tavolo tante trattative che il direttore sportivo granata ha imbastito nei giorni scorsi. Sempre per rimanere sulla trequarti, il settore di campo che Juric predilige per esaltare il suo sistema di gioco, sono stati fatti passi in avanti con l’entourage di Filip Djuricic, 30 anni, che si è appena svincolato dal Sassuolo. [...]