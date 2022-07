Toro, Djuricic e Nandez: Vagnati le prova tutte

TORINO - Le sta provando tutte, Vagnati . Lo descrivono attivissimo di qua, in pista di là, martellante di sopra, in azione di sotto. «Sì, ha telefonato anche a me»: i procuratori allargano le braccia. In tanti lo difendono. O meglio: puntualizzano. Frasi così... «Sta battendo tutte le strade per trovare una soluzione». «Però è costretto ogni volta a presentare dei rilanci col contagocce». «Per quel che invece ho capito io, il problema è Bremer . Sino a quando non lo venderanno, Davide avrà un budget molto limitato». [...]

Ieri Vagnati ha provato di nuovo ad alzare le offerte per Djuricic, trequartista svincolato del Sassuolo. Passettini avanti, ma 1,2 milioni netti d’ingaggio non gli bastano, così emerge dai rumours. Però un qual certo ottimismo si coglie, alla lunga l’operazione potrebbe anche andare in porto. Quindi l’incontro con l’agente di Nandez, già cercato a gennaio. Cagliari ultradesideroso di cederlo: strada in discesa, in teoria. Se non fosse che questo altro jolly offensivo chiede tra i 2,5 e i 3 milioni netti di stipendio. Sa che anche il Napoli guarda a lui. E pure il tandem Berlusconi-Galliani, in quel di Monza. A quelle cifre, però, nessuno fa mosse concrete: per forza.

