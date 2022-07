Toro, da Dovbyk a Joao Pedro: via Belotti, si cerca il sostituto

TORINO - Pur tra mille difficoltà economiche continua la caccia al sostituto di Belotti . Davide Vagnati , per avere più possibilità di chiudere una delle numerose trattative imbastite, aspetta di avere qualche milione di euro in più che può arrivare dalla cessione di Bremer . Perché per ora tutte le sue proposte sono ritenute inadeguate. Il direttore sportivo ci sta provando un po’ con tutti, dal portiere all’attaccante, ma senza risorse si sente rispondere sempre no. O ni. Le idee sono chiare, gli obiettivi individuati. Al primo posto, infatti, resta sempre posizionato l’ucraino Artem Dovbyk , 25 anni, del Dnipro e della Nazionale ucraina. Punta scaltra, velenosa in zona gol, fisicamente dotata. La dirigenza granata ad aprile lo aveva addirittura invitato a visionare le sue strutture e il giocatore è stato spettatore della sfida di campionato dei granata contro il Milan .

Una full immersion torinese e torinista che lasciava ben sperare, anche perché l’attaccante si era dichiarato entusiasta dell’esperienza e della possibilità di trasferirsi al Toro. Il problema, per adesso insormontabile, è che il Dnipro per il suo cartellino chiede una cifra tra i 13 e i 14 milioni. Richiesta per il Torino ancora molto alta e proprio per questo motivo, come detto all’inizio, si aspetta la cessione di Bremer per poter riaprire il discorso. Sulla base di 10 milioni si potrebbe anche chiudere vista la volontà del giocatore, ma tutto è rimandato a tempi economicamente migliori.