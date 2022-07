Radonjic arrivato a Torino per visite mediche e firma

TORINO - Dopo la conclusione della trattativa con l'Olympique Marsiglia, l'esterno offensivo serbo Nemanja Radonjic è arrivato a Torino: il classe 1996 è già al Centro di Medicina dello Sport allo stadio Olimpico Grande Torino per effettuare le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con i granata. Accompagnato dal direttore tecnico granata Vagnati, dal dirigente Moretti e dal team manager Pellegri, Radonjic rappresenta un rinforzo per i trequarti di Ivan Juric. L'operazione si aggira circa sui due milioni di euro. L'attaccante serbo, in Italia, ha già giocato nella Roma Primavera e nell'Empoli.