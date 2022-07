Toro: ansia Maggiore. E così Vagnati tratta Machin e Ranocchia

TORINO - A La Spezia sono convinti che presto Giulio Maggiore diventerà un giocatore del Torino. Dalla società ligure danno tutto per fatto, aspettano solo che Davide Vagnati schiacci il pulsante del sì. Il direttore sportivo dei granata, però, prende un po’ di tempo per diversi motivi. Dopo aver imbastito l’operazione con il collega Riccardo Pecini, inserendo nel discorso anche Linetty valutato 2.5 milioni, aspetta di avere più liquidità dalla cessione di Bremer per chiudere definitivamente il discorso. Quasi impossibile a questo punto che Maggiore possa raggiungere Juric già domani mattina per partire con la squadra verso le montagne austriache.

Inoltre il dirigente granata, sempre per quanto riguarda il centrocampo sta avviando altri contatti, profili dalle belle aspettative. Uno di questi è José Machin, 25 anni, guineano del Monza. Su di lui avviati i primi contatti. Si tratta di un centrocampista che in qualche circostanza ha fatto anche il trequartista: solo poco tempo fa il club brianzolo per lui ha rifiutato 7 milioni che gli erano stati proposti dal Valencia. Adriano Galliani vuole monetizzare di più. I granata, tra l’altro, aspettano anche di capire se nell’eventuale operazione Bremer i nerazzurri inseriranno nel discorso il talentino Cesare Casadei, 19 anni, fresco campione d’Italia con la Pimavera dell’Inter. Un ragazzo inseguito da diversi club e che Marotta vorrebbe dare solo in prestito secco (o con la possibilità di riacquistarlo). Ed è proprio questo lo scoglio principale: scottati dalla vicenda Pobega, i granata chiedono garanzie. Quindi un prestito con diritto. Sempre per rimanere in tema di centrocampisti di grande prospettiva c’è stato un abboccamento con la Juventus per Filippo Ranocchia, 21 anni, nazionale Under 21, nell’ultimo campionato uno dei più brillanti del Vicenza nonostante la retrocessione della squadra: 32 presenze e un gol in serie B. Un ragazzo considerato molto interessante.