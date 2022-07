Torino, in arrivo 45 milioni ma Vagnati ne avrà al massimo 25

I conti sulla cessione di Bremer

Facciamo due conti attorno alla cessione di Bremer: 41 milioni più 9 di bonus, 4 dei quali facilmente raggiungibili. Versamenti rateizzati su 3 anni, ma a bilancio già peseranno sin dal prossimo rendiconto in cottura nella primavera del ’23, legato al dare/avere dell’anno solare in corso. Ordunque, diciamo 45 milioni come minimo, a tempo debito. Nel frattempo, Pulcinella non ha perso tempo: e nel cortile del mercato amministratori delegati, dirigenti di altri club e agenti si dan di gomito. Non che avessero bisogno di molte confidenze, comunque. Era scontato per tutti che Cairo non avrebbe messo sul mercato l’intera cifra incassata da Bremer. Anche perché, a parte le caratteristiche storiche del cairismo nella buona come nella cattiva sorte, già solo i bilanci del Toro si conoscono eccome. Quattro rendiconti di fila chiusi in rosso: gli ultimi. In totale, perdite per 83,2 milioni, con l’ultimo bilancio a far negativamente la parte del leone: -37,8 milioni, la perdita record nell’era Cairo da quando è proprietario del Torino, 2005. I debiti al 31 dicembre 2021 erano di 103,4 milioni, contro i 112,3 milioni al 31 dicembre 2020, di cui 30 milioni verso le banche: con un ulteriore finanziamento da 20 milioni siglato nel marzo ‘22. Cogliamo proprio dall’ultimo bilancio: «L’accensione di tali finanziamenti ha consentito di ripristinare un sostanziale equilibrio tra attività correnti e passività correnti». Il cappello introduttivo, a pagina 3: «Così come il 2020, anche il conto economico dell’esercizio 2021 è impattato in misura significativa dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid 19». E così si è anche allargata l’esposizione nei confronti delle banche. Non una buona notizia, ovviamente, pur se è una consuetudine generalizzata e non soltanto in A. Di sicuro appaiono incredibilmente lontani i tempi dello scudetto del bilancio: quando, nel maggio ‘17, il presidente del Coni, Malagò, premiò il Torino quale «società campione quanto al Fair Play Finanziario in Serie A e B». In mano, all’epoca, una sfilza di bilanci chiusi in attivo e neanche un euro di esposizione con le banche. I costi a bilancio nel ’21 sono saliti a 132 milioni, rispetto ai 105 del 2020. E la maggior parte è legata a stipendi e salari: 73,7 milioni, rispetto ai 56,9 milioni del 2020.