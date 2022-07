Il Toro ora dà un'accelerata: quasi fatta per Miranchuk

Il Toro sta accelerando per Aleksej Miranchuk dell’ Atalanta . Con la Dea ad un passo dalla definizione di Ademola Lookman è arrivato il via libera alla cessione del russo, classe 1995. Con Davide Vagnati la trattativa dovrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Il giocatore, per le sue caratteristiche, tornerebbe molto utile a Juric visto che sa fare il trequartista, l’ala destra e anche il falso nove. All’Atalanta in questo momento interessa che Miranchuk giochi con continuità visto che Gasperini non lo vede e lo ha messo ai margini. Ecco perché accetterebbe il prestito con diritto, l’importante è che si valorizzi il patrimonio. Trattativa in fase conclusiva. All’inizio della settimana dovrebbe esserci l’incontro decisivo visto che anche il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in granata per cercare il grande rilancio. E torinista sembra essere la soluzione migliore per tutti, non solo per il giocatore.

Retroguardia

Grandi manovre anche in difesa. Il giocatore più facile, o meno difficile da prendere, è il belga Jason Denayer, 27 anni, titolare della Nazionale belga che non ha rinnovato il contratto con il Lione e, di conseguenza, ha il cartellino di proprietà. Su di lui ci ha provato il Galatasaray ma i turchi, almeno per ora, si sono defilati davanti alla richiesta del giocatore che ha “sparato” 3 milioni a stagione. Anche per i granata la cifra è troppo esosa ma Vagnati potrebbe arrivare a 2, considerando che non ci sono costi di cartellino. Un giocatore che piace e che il Torino sta seguendo e corteggiando da molto tempo. Il club è in attesa di una risposta. Nel frattempo Davide Vagnati giovedì è stato ad Amsterdam per trattare con l’Ajax. Obiettivo: Perr Schuurs, 22 anni, centrale dell’Ajax che nonostante la giovane età ha già collezionato 11 presenze in Champions League. Per lui i granata hanno subito scoperto le carte portando una proposta da 10 milioni più 2 di bonus contro i 15 che chiede il club olandese. La distanza non è abissale e, quindi, ci sono i presupposti per poter arrivare ad una conclusione anche se sul giocatore ci sono Fiorentina e Bologna. Soprattutto i viola sono il pericolo maggiore. L’interessamento dei granata è convincente come ha confermato lo stesso procuratore del giocatore Wessel Weezenberg: «Sì, il Torino è un candidato importante». Il problema principale è il tempo visto che l’inizio delle partite ufficiali sono alle porte con la Coppa Italia e il campionato con la trasferta di Monza del 12 agosto. Ma il direttore tecnico del Toro sta programmando un altro viaggio ad Amsterdam. Insomma, Schuurs come prima scelta e Denayer come principale e per il momento unica alternativa visto che è tramontata la possibilità di uno scambio tra Linetty e Colley: i blucerchiati hanno chiesto anche una piccola contropartita finanziaria che il Toro non intende riconoscere visto che per il centrocampista, a suo tempo, spese 9 milioni e mezzo, denaro consegnato proprio ai blucerchiati. Dalla difesa agli altri settori del campo che, tra l’altro, sono più sguarniti della retroguardia.