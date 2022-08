Torino, Vlasic è ufficiale: "Felice di essere in un grande club"

Le prime dichiarazioni di Vlasic

"Sono felice di essere in questo grande club, non vedo l'ora di conoscere la squadra e allenarmi con i compagni per raggiungere nuovi traguardi insieme". Queste le prime dichiarazioni di Vlasic da giocatore granata, ai microfoni di TorinoChannel: "Lavoro duramente, mi piace allenarmi molto e in campo do sempre il 100%, penso che sia la cosa più importante. So che il Toro è un club dove bisogna dare tutto e io faccio esattamente questo. Giocare in Serie A e un club emozionante come il Toro con un grandissimo allenatore sono tutti pezzi di un puzzle che ho messo insieme e penso di aver fatto la scelta giusta per me". In granata Vlasic trova in panchina un connazionale: "Juric? Ci siamo incontrati, è un grandissimo allenatore, tutti in Croazia lo rispettano e lo conoscono bene, poi siamo anche della stessa città, c'è una bella connessione tra noi, è una bella sensazione. Numero di maglia? Il 16, di solito indosso la 8 ma era già occupato e ho scelto il doppio... e alla fine mi piace molto come mi sta sulla schiena". Vlasic proviene da una famiglia di sportivi: "Quando cresci in una famiglia di sportivi lo sport è una scelta naturale. Da piccolo praticavo tanti sport, poi alla fine ho scelto il calcio e penso di aver fatto la scelta giusta. Era una mia priorità fare il calciatore". Sarà un campionato particolare, con la sosta per il Mondiale: "Mondiali? Purtroppo non ci sarà l'Italia, se lo sarebbe meritato perché ha ottimi giocatori, ma a volte serve anche la fortuna. Ma sono certo che torneranno più forti di prima. La Croazia ha un'ottima squadra, io faccio parte della Nazionale da 4 anni, spero di essere convocato per il Mondiale ma questo sarà possibile solo se faccio bene con il Toro". Infine Vlasic ha salutato così i tifosi granata: "Cosa dico ai tifosi? Sempre forza Toro!".