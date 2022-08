Hien: "Voglio il Toro". Il ds Andersson: "Sì, è davanti"

TORINO - Bremer e molto probabilmente Izzo, questi i due difensori che il Toro deve sostituire: il primo è passato alla Juve, il secondo fa parte del gruppo dei giocatori messi da Juric fuori squadra. Per ovviare alla partenza del brasiliano - pesante sotto il profilo tecnico e per i tifosi emotivamente scottante per l’approdo in bianconero - la porta cui Vagnati continua a bussare con insistenza è quella dell’Ajax: piace Perr Schuurs, pilastro dei lancieri con voglia di tornare a frequentare lo spogliatoio della Nazionale olandese (convocato per due panchine, ma senza esordire con gli Orange). Per il dopo Izzo gli occhi sono invece puntati verso Il Djurgarden, club svedese dove gioca Isak Hien. Difensore centrale classe 1999 che Vagnati sta cercando di prendere attraverso una offerta da circa 4 milioni di euro. Hien - in campo per tutta la gara disputata in Conference e vinta dal Djurgardens sui romeni del Sepsi per 3-1 - ha parlato ai colleghi di Expressen confermando l’interesse nei suoi confronti da parte del club granata, e pronunciandosi apertamente sul gradimento alla destinazione: «L’ipotesi di giocare all’estero è allettante - ha detto Hien - però sono un giocatore del Djurgardens e decide il ds del mio club, Bosse Andersson. Ho un buon agente che cura i miei interessi, quindi non devo pensarci: se ascolto tutto quanto circola sul mio conto in tema di mercato vado in confusione, quindi cerco di mantenere un distacco. Se Bosse ritiene che questo sia il momento di cedermi, allora è ora. Il campionato italiano mi piace, il Toro è un club fantastico, e anche il Djurgardens avrebbe il suo introito», termina il difensore al quale si appoggiano i concetti espressi da Andersson (a TV4). E che ugualmente tracciano la strada destinata a condurre Hien da Juric. «Diverse società hanno preso informazioni, tuttavia il dialogo si è aperto con il Torino - ha raccontato il dirigente - Il cartellino vale 4 milioni? Ce lo devono pagare bene, nei suoi confronti c’è tanto interesse ma non vorremmo venderlo, anche se in certe situazioni devi. Conosco qual è il nostro ruolo nella gerarchia del mercato».