Lukic-Toro: c’è il rinnovo per altri tre anni prima del Mondiale

TORINO - Sasa Lukic si sta allenando con grande intensità. Ha capito l’errore che ha commesso e ha apprezzato il comportamento di Juric e della società, che hanno deciso il suo immediato ritorno nella rosa senza prendere provvedimenti disciplinari se non quello di togliergli la fascia di capitano. Il minimo sindacale, dunque. Contro la Lazio il serbo è partito dalla panchina per entrare nei minuti finali. «Ma questo fatto - ha spiegato Juric - è stata la logica conseguenza dell’ottima partita che Ricci e Linetty hanno fatto a Monza. E si sono ripetuti anche contro la Lazio». A questo punto verrebbe spontaneo pensare che domani a Cremona Sasa partirà ancora dalla panchina, tuttavia la situazione può portare a delle sorprese. Juric da sempre considera fondamentale i due trequartisti e in questo reparto, almeno al momento, c’è carenza. Radonjic e Vlasic con la Lazio non sono andati benissimo e Seck quando è entrato (al 36’ della ripresa al posto di Radonjic) non ha fatto la differenza. Il problema, dunque, è che non c’è un uomo che possa entrare fresco e pimpante per spaccare e magari risolvere la partita. A questo punto non è escluso che il tecnico parta con Lukic trequartista a fianco di Radonjic , con Vlasic pronto a entrare nella ripresa. Sarebbe un rinforzo in più, considerando che Lukic ha già ricoperto, tra l’altro molto bene, il ruolo di trequartista e saprebbe indietreggiare di qualche metro per frenare l’intraprendenza del centrocampo dei lombardi, che anche contro la Roma ha dimostrato di essere veloce e imprevedibile.

Il contratto di Lukic

Detto questo, veniamo alla situazione contrattuale del giocatore, il cui rapporto con il Toro scade nel giugno del 2024. Lukic non sarà ceduto. L’intenzione del club è quella di prolungargli il contratto per altre tre stagioni prima che il giocatore parta per il Mondiale in Qatar. Attualmente Lukic percepisce un ingaggio di 700.000 euro e ha chiesto di portarlo alla cifra che percepiscono i giocatori più importanti della rosa. L’accordo si raggiungerà a 1 milione e 400.000 euro all’anno più bonus. Difficilmente, fino a che non avrà prolungato il rapporto con il club granata, gli verrà (ri)consegnata la fascia da capitano. Questo è stato un ordine arrivato dall’alto, dopo un fitto colloquio tra Cairo e Juric. Per Sasa Lukic, dunque, comincia una nuova avventura granata dopo l’ammunitamento di Monza. Come dicevamo prima, la società non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore con le sue qualità. Semmai potrebbe prendere in considerazione un’eventuale cessione solo dopo che il giocatore avrà prolungato. Un po’ come è successo per Bremer in questo mercato estivo. Ma questo se da qui in avanti il giocatore dovesse nuovamente dare segni di insofferenza, altrimenti il matrimonio - iniziato nel 2016 e interrotto solo per un’annata in prestito al Levante - tra le due parti continuerà.