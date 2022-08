Zirkzee avvicina Barrow al Toro. Mourinho spinge Diawara da Juric

TORINO - L’accelerata prodotta da Vagnati in ingresso non ha ancora consentito ai granata di completare i giri utili a terminare il gran premio del mercato estate 2022. Nelle ultime battute prima del gong alle trattative che suonerà giovedì primo settembre il dt di Cairo è atteso da un lavoro febbrile per chiudere alcune operazioni in uscita (sono da piazzare Zaza, Verdi, Izzo ed Edera), nonché dall’opera di completamento della rosa. Riepilogando a Juric mancano un rincalzo in difesa, un centrocampista di sostanza con galloni da potenziale titolare, un trequartista di manovra e un attaccante.

Iniziando con il rinforzo per il reparto offensivo («È lì che attraverso i cambi si possono vincere le partite», argomentava Juric), le mire del Torino da tempo si concentrano su Musa Barrow. Il Bologna non chiude alla cessione, ma come confermato pochi giorni fa dall’agente del gambiano Luigi Sorrentino spara una cifra fuori mercato, per un attaccante scarsamente impiegato da Mihajlovic. La strategia rossoblù è volta a monetizzare il più possibile dalla cessione dell’ex atalantino - quindi di un giocatore che avendo lavorato con Gasperini non incontrerebbe troppi ostacoli nel calarsi nella realtà targata Juric - ma la volontà degli emiliani è pure palesata dai movimenti in entrata: il Bologna ha infatti chiuso con il Bayern Monaco per Joshua Zirkzee, già transitato in giovanissima età in Italia con la maglia del Parma e ora pronto a rigiocarsi le sue carte in Serie A con Miha. Un acquisto, quello del classe 2001, che pare essere un ulteriore indizio della volontà del Bologna di privarsi di Barrow. Del quale però, a 16 milioni, è ben difficile ipotizzare la partenza, verso il Torino come in direzione di un club terzo. Izzo, adesso spunta anche il Monza